Общество 01 апреля 2023, 13:57 Россиянки назвали желаемое количество детей Росстат зафиксировал рост числа женщин, желающих не более одного ребенка РИА «Новости»

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Большая часть россиянок (71,6%) хотят или готовы стать мамами не более двух детей. Об этом со ссылкой на исследование Росстата сообщил РБК.

С 2017 года, когда проходило подобное исследование, доля женщин, готовых завести двух детей, осталась без изменений — на уровне чуть более 48%. При этом чаще россиянки стали говорить об одном ребенке. Рост таких ответов увеличился с 17 до 23% по итогам 2022 года.

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Значительно сократилось число желающих стать многодетными матерями: трех детей в 2022 году готовы завести 18,9% россиянок (снижение на 3%), четырех — 2,9% (снижение на 0,5%), а пять и более — 1,9% (снижение на 0,3%). При этом выросла доля тех, кто не намерен заводить детей в принципе, — с 2% в 2017 году до 2,4% в 2022-м.

Исследование Росстата свидетельствует, что за вторым ребенком чаще идут молодые мамы, у которых первенец появился до 20 лет. При этом женщины перед второй и последующими беременностями оценивают уровень жизни и жилье, которым располагают. О желании завести большое количество детей говорят более обеспеченные россиянки.

В пресс-службе ведомства отметили, что для сохранения естественного прироста населения семье необходимо иметь не менее двух детей. Но здесь важно учитывать и другие факторы.

«Если коэффициент суммарной рождаемости находится в диапазоне от 2 до 2,15, обеспечивается лишь простое воспроизводство населения в стране, то есть численность жителей страны не снижается. Для того чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходимо, чтобы коэффициент суммарной рождаемости был выше 2,17», — пояснили в Росстате.

В 2022 году суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину репродуктивного возраста составил 1,42, что меньше, чем годом ранее, когда этот показатель находился на уровне 1,5. При этом средняя естественная убыль населения составляет до 600 тысяч человек в год.