Россиянки назвали самые нежеланные подарки на 8 марта

Мужчина при подборе подарков женщинам на 8 марта не стоит покупать посуду и кухонные принадлежности. Это самый нежелательный презент в антирейтинге, составленном по результатам опроса россиянок специалистами аналитической компании Vox populi.

На втором месте в черном списке оказались косметика и парфюмерия. Мужчины хуже разбираются в средствах макияжа и ухода, поэтому часто ошибаются с выбором подарка для своей второй половины. Также можно не угадать при выборе бижутерии или ювелирных украшений.

Наборы конфет или кондитерских изделий в качестве подарка женщинам также не понравятся. Кроме того в преддверии праздника мужчинам лучше отказаться от покупок одежды, белья и обуви.

Среди наиболее желанных подарков в лидерах оказались цветы и денежные сертификаты. Также дамы будут рады билетам на концерт, в театр или романтическому вечеру в ресторане.

Как уточнила «Газета.ru», опрос провели среди пользовательниц интернета старше 18 лет со 2 по 4 марта. Всего в нем приняли участие 1200 россиянок.