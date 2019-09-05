Россиянки назвали гладковыбритых мужчин наиболее привлекательными

Более двух третей жительниц России наиболее привлекательными считают гладковыбритых мужчин. Такие результаты показал проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос.

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Гладковыбритые представители сильного пола привлекают 69% россиянок, еще 22% нравятся мужчины с легкой щетиной, 11% хорошо относятся к короткой бороде, 9% — к усам. Еще 7% респонденток вообще не придают этому значения.

Интересно, что с фразой «человек с бородой» у 9% ассоциируется дедушка или старик, у 8% — мода на бороды, 4% считают наличие бороды признаком неаккуратности. Еще столько же опрошенных при этом словосочетании представляют бородатого мужчину. Однако у 30% эта фраза не вызывает никакого ассоциативного ряда.

Также, согласно опросу, большинство российских мужчин (93%) никогда не носили длинную бороду, еще 89% — не отпускали бакенбарды, 76% — короткую бороду, 71% — усы. При этом в настоящее время 27% опрошенных россиян позволяют себе легкую щетину, 14% — отрастили усы, 10% — короткую бороду, еще 5% — сделали бакенбарды. И только 2% респондентов носят длинную бороду.

Среди причин, по которым мужчины отпускают бороду, оказались нежелание постоянно бриться (35%) и привычка (30%). При этом 16% опрошенных рассказали, что надеются так выглядеть более привлекательно, еще 10% хотят казаться старше или солиднее. За бородой большинство (91%) ухаживают сами и лишь 8% ходят в барбершоп или к парикмахеру.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 3 сентября. В нем участвовали 1600 совершеннолетних респондентов.