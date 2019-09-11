Россиянке выставили счет за незапланированное кесарево в Турции. А если бы турчанка рожала в РФ?

Молодая семья из Челябинска на отдыхе в Турции попала в беду: по медицинским показателям женщине, которая была на 28 неделе беременности, сделали кесарево сечение. Ребенок жив, набирает вес — но растет и счет за больницу. Главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова рассказала, что ждало бы в России гражданку Турции в зеркальной ситуации.

«Если иностранка попадет в похожую ситуацию в России, ей будет оказана помощь бесплатно. Наша медицина будет помогать в рамках программы ОМС. Кроме того, выделяются деньги на помощь неидентифицированным гражданам — ну это те, у которых нет гражданства, нет полиса ОМС. Но для самих граждан все будет бесплатно. Прооперируют, сохранят жизнь маме и ребенку, малыша выходят и потом торжественно вручат родителям. Все это бесплатно», — рассказала «360» медик.

В Турции же медицина работает немного на других началах. Так, 32-летней челябинке Наталье провели экстренное кесарево сечение во время отдыха. Женщина на 28-й неделе беременности поехала в отпуск с мужем. Перед полетом ее осмотрел врач, противопоказаний не было. Теперь недоношенный ребенок лежит в больнице, суточное содержание его в клинике обходится в 30 тысяч рублей.

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Как рассказала молодая мама, в ночь на воскресенье, 18 августа, у нее начали отходить воды. Вызванная скорая так и не приехала, такси отвезло ее в государственную больницу Аланьи. В больнице не было необходимого оборудования для недоношенных детей — пришлось искать другую клинику.

«Мы поехали на такси, так как свободных машин скорой помощи у них не было. Ждать, когда освободится машина, было опасно для жизни ребенка. Поехали в государственную больницу Антальи. Мнение специалистов этого учреждения было тем же: нужно срочно делать операцию. Но и здесь не оказалось свободного оборудования для реабилитации ребенка. Врачи хотели направить меня уже в третью больницу. Однако прошло несколько часов, а такую клинику, где бы все было, так и не нашли», — рассказала Наталья.

В итоге в государственной больнице Антальи почти сутки спустя, в 20 часов 18 августа, россиянку прооперировали. Мальчик родился с весом 1270 граммов. Ребенка сразу же поместили в специальное отделение, где проводят реанимацию недоношенных детей. Мать выписали 21 августа. Семья обратилась к гиду, но получила ответ, что им самим придется решать свои проблемы. Ощутимой поддержки от консульства России семья, по их словам, также пока не получила.