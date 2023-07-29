29 июля 2023, 05:59
Россиянке в США грозит десятилетний тюремный срок по связанному с наркотиками делу
Россиянку Семенову обвинили в США по делу о производстве наркотиков
Россиянку Наталью Семенову обвинили в штате Техас в США по делу, связанному с наркотиками. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Алексей Тарасов.
По его словам, Семенову вместе с супругом американцем Расселом Росом и другими фигурантами дела — выходцами из РФ и Боливии — задержали в конце февраля этого года. Перед этим сотрудники правоохранительных органов провели обыск рядом с принадлежащим паре домом.
Реклама
Тарасов отметил, что при обыскных мероприятиях изъяли «существенную партию» наркотических веществ весом примерно в 450 килограммов. Прокуратура страны вменяет россиянке преступный сговор и пособничество в производстве запретных веществ.
«Если исходить из текста [обвинения], то максимально ей грозит 10 лет», — заявил адвокат Семеновой.
Тарасов подчеркнул, что россиянка не признала свою вину ни по одному пункту выдвинутых ей обвинений. Судебное заседание по делу Семеновой должно состояться 6 ноября.
Ранее сотрудники таможни обнаружили у россиянки в аэропорту Шереметьево около 46 тысяч долларов наличными. В итоге валюту изъяли, но отдали пассажирке под расписку, разрешенную для перевозки через границу без декларации сумму — 10 тысяч долларов.
США
Наркотики
Россия
Реклама
Реклама