Общество 29 июля 2023, 05:59 Россиянке в США грозит десятилетний тюремный срок по связанному с наркотиками делу Россиянку Семенову обвинили в США по делу о производстве наркотиков Freepik

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Россиянку Наталью Семенову обвинили в штате Техас в США по делу, связанному с наркотиками. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, Семенову вместе с супругом американцем Расселом Росом и другими фигурантами дела — выходцами из РФ и Боливии — задержали в конце февраля этого года. Перед этим сотрудники правоохранительных органов провели обыск рядом с принадлежащим паре домом.

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Тарасов отметил, что при обыскных мероприятиях изъяли «существенную партию» наркотических веществ весом примерно в 450 килограммов. Прокуратура страны вменяет россиянке преступный сговор и пособничество в производстве запретных веществ.

«Если исходить из текста [обвинения], то максимально ей грозит 10 лет», — заявил адвокат Семеновой.

Тарасов подчеркнул, что россиянка не признала свою вину ни по одному пункту выдвинутых ей обвинений. Судебное заседание по делу Семеновой должно состояться 6 ноября.

Ранее сотрудники таможни обнаружили у россиянки в аэропорту Шереметьево около 46 тысяч долларов наличными. В итоге валюту изъяли, но отдали пассажирке под расписку, разрешенную для перевозки через границу без декларации сумму — 10 тысяч долларов.