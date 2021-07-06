Россиянкам разрешат работать авиамеханиками

В список разрешенных профессий для женщин профессий включат авиамехаников и инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Сенатор пояснила, что сейчас этот вопрос обсуждается с министерством труда и социальной защиты.

«Надеюсь, что до 1 сентября мы эту работу закончим и те женщины, которые в этом году закончили вуз, смогут пойти на аэродром и работать по своей специальности», —заявила Святенко.

По ее инициативе список разрешенных профессий для женщин расширили. Сенатор заявляла, что несправедливо не давать россиянкам работать по профессии, на которую они учились. В частности она отмечала, что женщин не берут на должность техника по крылу или инженера, который занимается техническим обслуживанием самолетов.

Министерство труда и социальной защиты выпустило проект приказа, который исключает из списка запрещенных профессий ряд технических специальностей в авиации.

Святенко уточняла, что этот документ рассмотрит рабочая группа по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности.