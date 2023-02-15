Общество 15 февраля 2023, 13:58 Россиянкам рассказали, какой цвет волос омолаживает образ

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Карамельный и пшеничный цвет волос делает женщину визуально моложе. Об этом сообщил журнал «Новый очаг».

Хорошим решением будет светлый тон. Но отдавать предпочтение лучше теплым оттенкам. Также неплохо освежает образ каштановый цвет.

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Кроме того, как добавило ИА Nation News, специалисты советуют добавить волосам бликов. Еще один беспроигрышный вариант — краситься в свой естественный цвет. Натуральные волосы делают женщину моложе.

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