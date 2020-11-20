Россиянкам захотели платить пенсию после третьего ребенка

Данная мера улучшит демографию в стране.

«Для демографии было бы правильно, если бы это было так. Пенсия носит достаточно условный характер», — отметил автор предложения.

Женщины получили бы серьезную помощь, если бы получали денежные выплаты после третьих родов. Россиянки заработали эту пенсию, поскольку привнесли вклад в демографию, считает Чесноков. Размер пенсии может составить от 15 тысяч рублей.

«Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности — у нас критическая ситуация с демографией», — заявил координатор общественного движения.

При этом важно разрешить женщине работать, если она этого захочет. В таком случае нельзя отбирать у нее эту пенсию.

Чесноков предложил после рождения каждого последующего ребенка применять повышающий коэффициент. По достижении возраста пенсии по старости таким женщинам нужно будет выплачивать обе выплаты.

Ранее власти выделили почти 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Дополнительное финансирование необходимо по причине роста числа несовершеннолетних, чьи родители имеют право на выплату.