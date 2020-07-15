Россиянкам посоветовали не спать с мокрыми волосами

Привычка спать с мокрой головой чревата последствиями для красивой шевелюры. Речь идет не только о «нетоварном виде с утра» на голове, но и о том, что это может спровоцировать потерю волос.

Как рассказал журнал Elle, трение мокрой головы о хлопчатобумажную наволочку способствует дополнительной потери волосков. Чтобы минимизировать последствия, специалисты советуют нанести перед сном на мокрые волосы бальзам для расчесывания.

Также хорошо было бы заплести волосы в мягкие косы и собрать их в пучок. Так волосы с утра не запутаются и приобретут приятную волнистость.

Помимо этого эксперты рекомендуют использовать атласные наволочки. Благодаря тому, что волосы будут свободно двигаться на подушке, процесс высыхания будет проходить быстрее. Гладкость ткани также не позволит волосам спутаться, что облегчит на утро их расчесывание.

Ранее опрос показал, что почти половине мужчин нравятся длинные волосы у женщин. Они считают это признаком женственности.