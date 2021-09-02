Россиянкам посоветовали менять косметику каждые три месяца

Для того, чтобы подобрать лечебную косметику под свой тип кожи требуется консультация специалиста, также важно использовать средства одной линии, начиная от тоника и пенки для умывания до крема. От разнобоя в средствах лучше отказаться, рассказала «360» главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталья Махнева.

Специалист отметила, что сейчас производители очень тщательно подходят к разработке средств для кожи, создавая их под конкретную проблему — это может быть акне, кожный зуд, шелушение.

При выборе средств можно сначала использовать разные пробники, чтобы понять подходит эта линия или нет, добавила Махнева. При этом важно помнить, что кожа может привыкать к одним и тем средствам и давать даже обратный эффект. То есть внезапно у человека может возникнуть аллергическая реакция, хотя на первых порах все было нормально.

По словам дерматолога, менять косметику следует раз в три месяца. Это не означает, что старые средства, которые еще не до конца использованы сразу нужно выбрасывать. Просто от них стоит отдохнуть, а в дальнейшем можно использовать их снова.

«Если сначала при применении [той или иной косметики] сначала все было хорошо, это не значит, что так будет в последующем. Поэтому нужно периодически отдыхать от своей любимой линии Потом к ней можно вернуться», — заключила эксперт.