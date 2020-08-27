Россиянка заявила в полицию на сбежавшего с их свадьбы мужа

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с просьбой найти мужа, который сбежал с их свадьбы. Она хочет найти его и развестись.

Об этом 78.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

51-летняя женщина обратилась к правоохранителям 26 августа. Она рассказала, что после росписи села с новоиспеченным супругом в такси, когда мужчина сказал водителю, что забыл в ЗАГСе свой паспорт. Он заявил, что должен срочно туда вернуться. Мужчина вышел из машины — больше жена его не видела.

Теперь женщина обратилась к полицейским с просьбой найти беглеца — она сообщила, что хочет с ним развестись.