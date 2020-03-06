Россиянка вывезла дочь из Финляндии. За это на нее завели дело о похищении

В Финляндии завели дело о похищении ребенка на мать, которая вывезла ее в Россию. У 4-летней девочки было российское и финское гражданство, поэтому границу пересекли без особых проблем.

Как пишет газета IltaLehti, отец ребенка, пытаясь вернуть дочь, обратился в полицию. Там завели дело о похищении.

«7 марта будет неделя, как мать четырехлетней девочки незаконно вывезла ее в Россию. Теперь отец изо всех сил старается вернуть своего ребенка домой в Финляндию», — сказано в издании.

По словам отца, он готов приехать в Россию, чтобы забрать ребенка. Но надеется, что до этого не дойдет.

«Я хочу вернуть свою дочь. Но она (мать ребенка — прим. ред.) не хочет возвращаться в Финляндию», — сообщил он.

При этом, отец девочки подчеркивает, что предупреждал полицию о таком варианте развития событий.

В полиции Лапландии сообщили, что обратились по данной ситуации в российское посольство в Финляндии.

«Мы стараемся, чтобы ребенок благополучно вернулся домой и к отцу», — сообщила представитель лапландской полиции Кати-Сусанна Луккаринен.

Что послужило причиной таких действий матери в издании не сообщается.

Ранее многодетную мать депортировали из Таиланда и теперь она не может забрать оттуда детей. Все из-за проблем с документами.