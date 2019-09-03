Россиянка вышла замуж за трансгендера из СИЗО

«В СИЗО № 6 состоялась необычная (да что там — фееричная!) свадьба. Члены ОНК (ваша покорная слуга справа в голубом) были в качестве почетных гостей», — написала Меркачева и опубликовала фото.

Источник фото: facebook.com/Меркачева Ева

Она пояснила, что на снимке вместе с ней запечатлена невеста Елена. Жених по имени Назар на фотографию не попал. Раньше заключенный был Анастасией.

Как сообщили РИА ФАН в дежурной части следственного изолятора, церемония бракосочетания действительно прошла на территории СИЗО с участием женщины, сменившей пол.

«Заключенного трансгендера вывели в особое помещение в СИЗО, невеста к нему приехала в красивом свадебном платье. С ней были работники ЗАГСа и свидетели. Других гостей не было», — сообщили агентству.

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По словам Меркачевой, свадьба была абсолютно законной, так как по паспорту Назар мужчина.

«Сотрудники ЗАГСа не понимали до конца, кто он такой, паспорт был мужской, невеста — женщина. Наверное, заподозрили что-то неладное, когда пришли в женское СИЗО, а не в мужское. Но по закону все нормально, по паспорту жених — мужчина», — пояснила она.

Во время мероприятия новоиспеченные супруги обменялись кольцами. После невесте пришлось уехать и забрать оба кольца, так как заключенным не положено иметь подобные украшения.