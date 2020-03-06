Россиянка выплатила ипотеку купюрами 1995 года и лишилась квартиры

Женщина оформила квартиру в ипотеку летом 2018 года. Банк предоставил ей 1,694 миллиона рублей на 25 лет. Однако россиянка не внесла ни одного платежа по договору. К январю текущего года ее долг составил 1,775 миллиона рублей. Тогда банк подал на заемщицу в суд.

Женщина заявила, что погасила ипотеку в декабре 2019-го и должницей, соответственно, себя не считает. Она рассказала, что внесла в счет погашения ипотеки 1,9 миллиона рублей. Однако долг женщина внесла 19 стотысячными купюрами образца 1995 года. Это деньги старого образца, они вышли из оборота уже более 20 лет назад.

В этой ситуации суд встал на сторону банка. Он постановил, что женщина должна передать кредитору залоговое жилье. Также она должна оплатить госпошлину в 300 тысяч рублей.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) назвали комфортный доход семьи для выплаты ипотеки в России. Кредитные обязательства не станут грузом, если средний доход семьи будет составлять 70 тысяч 700 рублей в месяц.