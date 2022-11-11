Общество 11 ноября 2022, 15:54 Россиянка выиграла квартиру в акции от Торговой сети «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» провела масштабную акцию, участники которой могли выиграть квартиру в Москве. Одной из побетильниц конкурса стала жительница Рязани Анастасия Смоляная.

Как отметил директор дивизиона «Новая Москва» торговой сети Сергей Кадылинский, возможность выиграть квартиру была у любого покупателя. Данная акция, по его словам, является ежегодной. В этом году в ней разыграли более 150 призов. В акции принимали участие чеки номиналом не менее 600 рублей в магазине и не менее 1000 в доставке.

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Одной из тех, кому улыбнулась удача, стала жительница Рязани. Анастасии удалось выиграть главный приз акции от «Пятерочки» — новую квартиру от компании А101. Долгое время девушка мечтала жить в Москве, но по стечению обстоятельств живет в Рязани в маленькой студии.

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«У меня такое предшоковое состояние именно от осознания того, что это действительно правда. До этого момента я думала: „Ну выиграла, ну здорово, квартира в Москве“, но я этого не ощущала. Сейчас, держа в руках ключи от квартиры, понимая, что моя мечта — вот она, вот здесь, я, конечно, испытываю чувства…», — призналась она.

Деньги на небольшую студию в Рязани девушка вместе с мужем копила на протяжении пяти лет. Несмотря на это, она жила с мечтой о переезде в Москву еще со школы. Но когда жизнь предоставила ей эту возможность — испугалась. Однако теперь, как она призналась сама, ее не остановит ничто.

«Мы переедем всей семьей через какой-то промежуток времени, потому что квартира без ремонта, но конечная стадия — это точно Москва. Моя мечта осуществилась. Всего лишь поучаствовав, выложив чек на сайт и все», — добавила она.

Организаторы акции уже вручили будущей москвичке сертификат и ключи от квартиры. Впереди самое волнительное — увидеть новую квартиру. Она оказалась почти в два раза больше прежней.

Сама акция завершилась 17 октября, но она — далеко не последняя. В планах торговой сети запустить еще несколько подобных проектов. Так что попытать удачу может каждый.