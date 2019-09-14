Россиянка вплоть до родов не знала о беременности

О беременности женщина узнала в гостях у родителей, там она начала рожать.

Местная жительница родила ребенка весом три килограмма, у нее это второй малыш. После появления внука на свет новоиспеченная бабушка позвонила на станцию скорой помощи и рассказала диспетчерам о внезапных родах.

«У меня дочь приехала в гости и родила… Не пойму, как так произошло. Ребенок такой маленький, плачет», — поделилась впечатлениями женщина.

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Через девять минут на вызов приехала машина скорой помощи. Врачи осмотрели новорожденного. Они заметили, что бабушка самостоятельно перерезала пуповину, но не перевязала. Однако к кровотечению это не привело. Медики запеленали малыша, а состояние роженицы стабилизировали.

После этого специалисты отвезли молодую мать в роддом и провели ей противошоковую терапию. Ребенка укутали в шерстяное одеяло и еще в спасательное изотермическое покрывало, расположив его серебряной стороной внутрь, а золотистой — наружу.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи. В ближайшее время ребенка и его мать выпишут из перинатального центра.