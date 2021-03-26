Россиянка узнала о своем замужестве спустя 20 лет

Россиянка 21 год была замужем, но узнала об этом только сейчас. Об этом сообщил Сорочинский районный суд.

Жительница Оренбуржья обнаружила, что в 1999 году в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым ей мужчиной. Но сама она ничего не подписывала, заявление на заключение брака не подавала. Более того, на церемонию бракосочетания женщина не приходила.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что Б. и С. вместе учились в вузе. С. предлагал зарегистрировать с ним фиктивный брак, но Б. отказалась. Считает, что ее подпись в заявлении о заключении брака подделана», — говорится в сообщении.

В результате судья постановил, что было нарушено право на добровольное вступление в брак. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись женщины во всех документах была подделана. В итоге суд признал брак недействительным. В пресс-службе ведомства напомнили, что для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, а также достижение ими брачного возраста.