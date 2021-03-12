Россиянка узнала о беременности 15-летней дочери от отчима и перенесла инсульт

Жительница Новосибирской области умерла после инсульта. Она распереживалась из-за сексуальной связи гражданского мужа с ее 15-летней дочерью. Об этом сообщил Anews.com.

Женщина до последнего не знала о связи подростка и своего возлюбленного. Тайная связь раскрылась, когда девочка забеременела.

Мужчина жил в одной квартире с гражданской супругой и ее дочерью пять лет. Он был судим и употреблял запрещенные вещества, иногда избивал сожительницу, отметил сайт eg.ru.

О беременности дочери женщина узнала в декабре 2020 года. Обращаться в полицию она не стала, а только выгнала из дома бывшего возлюбленного. Спустя несколько месяцев он снова пришел к местной жительнице — с извинениями. Увидев его, у женщины случился нервный срыв и инсульт.

Ранее нападавшего на беременных и молодых мам в Нижнекамске приговорили к шести годам строгого режима. После задержания мужчина признался, что ненавидит женщин.