Россиянка умудрилась проглотить вилку

В областную больницу № 4 Ишима Тюменской области поступила женщина, которая случайно проглотила вилку. Врачам пришлось провести полосную операцию, потому что другого способа помочь пациентке не было.

«Операцию провели за 35 минут. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — приводятся слова хирурга Талеха Юсифова на сайте больницы.

Источник фото: пресс-служба областной больницы № 4

В медучреждении рассказали, что 26-летняя девушка поступила в приемное отделение ночью 26 июля. Пациентка объяснила, что вилкой пыталась вызвать рвоту, потому что до этого съела много жирной еды. Но столовый прибор выскользнул из рук, и женщина проглотила его.

Естественным путем вилка не выходила, и ее не удавалось достать с помощью эндоскопа. Поэтому после рентгена, врачи приняли решение делать срочную операцию.

Девушка сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. Ее здоровью ничего не угрожает.

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