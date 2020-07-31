Россиянка умудрилась проглотить вилку
«Операцию провели за 35 минут. Пациентке повезло — острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», — приводятся слова хирурга Талеха Юсифова на сайте больницы.
В медучреждении рассказали, что 26-летняя девушка поступила в приемное отделение ночью 26 июля. Пациентка объяснила, что вилкой пыталась вызвать рвоту, потому что до этого съела много жирной еды. Но столовый прибор выскользнул из рук, и женщина проглотила его.
Естественным путем вилка не выходила, и ее не удавалось достать с помощью эндоскопа. Поэтому после рентгена, врачи приняли решение делать срочную операцию.
Девушка сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. Ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее врачи подмосковной больницы спасли мальчика, которого насквозь проткнула подставка для удочки. Ребенок ехал с рыбалки на велосипеде и неудачно упал.