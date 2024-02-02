Общество 02 февраля 2024, 20:21 Россиянка умерла от инфаркта после сообщения о гибели мужа на СВО Е1: мать трех детей умерла в Верхней Пышме после сообщения о гибели мужа на СВО РИА «Новости»

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Полученное в мессенджере сообщение о гибели супруга в зоне проведения спецоперации привело к инфаркту 42-летней матери трех детей из города Верхняя Пышма Свердловской области. Подробности изданию E1.RU сообщила сестра погибшей женщины.

Она пояснила, что сообщение о смерти прислал командир отряда, в котором служил супруг. От переживаний женщине стало плохо.

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«Случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала сестра погибшей.

Мать троих детей похоронили в минувшую среду, 31 декабря. В военкомате, через который муж отправлялся служить, заявили, что официальных данных о его смерти нет.

«Я надеюсь до последнего, что он живой. Не верю, что погиб, что дети остались без родителей», — добавила собеседница журналистов.

Двух мальчиков — пяти и девяти лет — тетя забрала себе. Их старшей сестре 20 лет, она учится в другом городе. Женщина заявила, что органы опеки уже приходили, но детей она не отдала.

«Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством», — подчеркнула сестра погибшей.

В последний раз мужа сестры она видела в сентябре, когда он приехал в отпуск. Тогда же пара обвенчалась в церкви.

Ситуацию с непонятным статусом военнослужащего, у которого остались дома двое детей, пообещал взять под свой контроль депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что выяснит о судьбе бойца и сообщит всю информацию.