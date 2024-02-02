02 февраля 2024, 20:21
Россиянка умерла от инфаркта после сообщения о гибели мужа на СВО
Е1: мать трех детей умерла в Верхней Пышме после сообщения о гибели мужа на СВО
Полученное в мессенджере сообщение о гибели супруга в зоне проведения спецоперации привело к инфаркту 42-летней матери трех детей из города Верхняя Пышма Свердловской области. Подробности изданию E1.RU сообщила сестра погибшей женщины.
Она пояснила, что сообщение о смерти прислал командир отряда, в котором служил супруг. От переживаний женщине стало плохо.
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«Случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли. На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала сестра погибшей.
Мать троих детей похоронили в минувшую среду, 31 декабря. В военкомате, через который муж отправлялся служить, заявили, что официальных данных о его смерти нет.
«Я надеюсь до последнего, что он живой. Не верю, что погиб, что дети остались без родителей», — добавила собеседница журналистов.
Двух мальчиков — пяти и девяти лет — тетя забрала себе. Их старшей сестре 20 лет, она учится в другом городе. Женщина заявила, что органы опеки уже приходили, но детей она не отдала.
«Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством», — подчеркнула сестра погибшей.
В последний раз мужа сестры она видела в сентябре, когда он приехал в отпуск. Тогда же пара обвенчалась в церкви.
Ситуацию с непонятным статусом военнослужащего, у которого остались дома двое детей, пообещал взять под свой контроль депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что выяснит о судьбе бойца и сообщит всю информацию.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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