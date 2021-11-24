Россиянка умерла от горя из-за отнятых по доносу детей

Органы опеки забрали у 34-летней матери-одиночки в Реже сына и дочь по анонимному доносу — в нем сообщили, что дети живут в беспорядке, грязи и с неисправной проводкой. Женщина не выдержала горя и умерла, написал сайт E1.ru.

По данным сайта, умершая женщина по имени Екатерина жила с детьми в отсеке общежития с тремя комнатами и кухней. Некоторые местные жители рассказали, что лишать родительских прав здесь нужно всех, так как условия в общежитии плохие.

Мать Екатерины рассказала E1.ru, что у ее дочери было много врагов, так как она со многими скандалила. Собеседница уточнила, что у нее были проблемы с психикой — она родилась с инвалидностью.

«На дочь кто-то действительно собирал компромат. У нее много врагов было. Со всеми скандалила, отстаивала свою правду. Права она не была. У нее был беспорядок, грязь. Со мной скандалы, со всеми скандалы, и кто-то постарался, чтобы детей забрали», — объяснила ситуацию женщина.

Как рассказали знакомые Екатерины, после того как опека забрала детей, она перестала с кем-либо общаться и выходить из своей комнаты. Ее не стало через несколько дней после произошедшего.