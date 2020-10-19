Россиянка уличила мужа в измене с 17-летней девушкой и устроила над ней самосуд

Жительница поселка Тура в Красноярском крае узнала, что муж изменил ей с 17-летней девушкой. Женщина решила расквитаться со школьницей и устроила самосуд.

По данный портала kр.ru, знакомство мужчины с девушкой произошло, когда школьнице было еще 15 лет. Между ними закрутился роман. Они прекращали отношения, но потом возобновили их. Об отношениях узнала жена 24-летнего мужчины. Они прочитала их SMS-переписку.

Супруга назначила сопернице встречу под предлогом того, что хочет передать родственникам посылку в родной для подростка поселок. В итоге жена вывезла девушку в лес.

«Просила прощения перед ними стоя, лежа, сидя. Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили», — вспомнила подросток.

Женщины раздели девушку до трусов и продолжили издевательства. В какой-то момент по дороге проехала машина. Яркий свет фар испугал зачинщиц самосуда. Тогда они отвезли жертву в поселок, через какое-то время выпустили ее из машины.

Школьница написала заявление в полицию на обидчиц. Однако правоохранители не нашли в их действиях состава преступления. Зато в отношении ее экс-возлюбленного открыли уголовное дело по статье УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.