Россиянка с золотыми «стельками» пыталась уехать в Китай

«Инспектор таможенного поста заметил, что гражданка России, выезжающая в Китай, нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. С помощью стационарного металлоискателя были обнаружены золотые слитки, прикрепленные скотчем к ступням», — сообщили в Читинской таможне.

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В результате российская туристка добровольно отдала сотрудникам таможенной службы восемь небольших металлических слитков желтого цвета. Проведенная экспертиза показала, что они изготовлены из золота. Общий вес всех слитков составил более 1,8 килограмма, а их суммарная стоимость оценивается более чем в пять миллионов рублей.

Девушка пояснила, что перевозила слитки по просьбе гражданина КНР, который обещал ей за это денежное вознаграждение.

В отношении туристки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».