  • Россиянка с золотыми «стельками» пыталась уехать в Китай

    05 ноября 2019, 12:35

    Нина Петлинова

    Российская туристка привлекла внимание таможенной службы в Забайкалье своим поведением. Оказалось, что она пыталась незаконно перевезти в Китай почти два килограмма золота. Для тайника девушка выбрала весьма необычное место — свои ступни. Об этом во вторник, 5 ноября, рассказал «Интерфакс».
    Россиянка с золотыми «стельками» пыталась уехать в Китай

    «Инспектор таможенного поста заметил, что гражданка России, выезжающая в Китай, нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. С помощью стационарного металлоискателя были обнаружены золотые слитки, прикрепленные скотчем к ступням», — сообщили в Читинской таможне.

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    В результате российская туристка добровольно отдала сотрудникам таможенной службы восемь небольших металлических слитков желтого цвета. Проведенная экспертиза показала, что они изготовлены из золота. Общий вес всех слитков составил более 1,8 килограмма, а их суммарная стоимость оценивается более чем в пять миллионов рублей.

    Девушка пояснила, что перевозила слитки по просьбе гражданина КНР, который обещал ей за это денежное вознаграждение.

    В отношении туристки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».