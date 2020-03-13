Россиянка с грудным ребенком застряла в Испании из-за пандемии. «Аэрофлот» на нее плевал

Галина Крючкова — молодая мама. В декабре у них с мужем родилась дочь. Они решили некоторое время провести с малышкой в испанской Марбелье. Все шло как надо, пока в их планы не вмешался коронавирус. Сейчас семья не может вернуться домой, потому что «Аэрофлот» отменил все доступные рейсы. Об этом женщина рассказала «360».

«В декабре у нас родилась дочь, и мы приняли решение поехать на два-три месяца в Испанию, чтобы подышать свежим морским воздухом. В январе, когда мы покупали билеты, про коронавирус мало что было известно. Никто не придавал этому особого значения», — сообщила Крючкова.

Так выглядит место, где отдыхает Крючкова с семьей. Источник фото: телеканал «360»

Семья приехала в маленькую деревню Сан-Педро недалеко от Марбельи в начале февраля. Все было спокойно, позже стало известно об эпидемии в Италии. Тем не менее в Испании обстановка была нормальная. В Андалусии (автономная область страны, где находится Марбелья) было около 72 заразившихся. Но ситуация быстро начала меняться в худшую сторону. По последним данным, COVID-19 в Испании заболели около 3 тысяч человек, еще 84 умерли.

«Но как-то все быстро завертелось, и муж принял решение, что мы возвращаемся в Москву 13 марта. Это было 11-го числа. Мы сразу позвонили в „Аэрофлот“ и хотели поменять билеты. У нас был бизнес-класс, и была такая возможность. В „Аэрофлот“ невозможно было дозвониться. Мы написали им письмо, на письмо они не ответили. Буквально через два часа они выпустили сообщение, что с 13 марта прекращают все авиасообщение между Москвой и Малагой, Москвой и Аликанте, Москвой и Пальма-де-Майоркой», — рассказала Галя.

Пустые полки в испанском магазине. Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, эти направления зимой и весной практически не востребованы и в этих местах практически никто не заболел. Ее возмутило, что рейсы из Барселоны и Мадрида (где большее число заболевших) оставили.

В итоге супруги смогли получить ответ от «Аэрофлота» через Instagram. Перевозчик посоветовал им обратиться в испанский офис компании. Но Галина утверждает, что он не работает. Рано утром 12 марта муж женщины поехал в кассу, чтобы поменять билеты. Он приехал к открытию, и за полчаса там образовалась огромная очередь.

«Аэрофлот» предлагал поменять билеты лишь через Барселону и Мадрид. До Барселоны ехать 1300 километров, электрички не ходят. Мы с ребенком, с четырьмя чемоданами, автокреслом и коляской. Как они предлагали нам это сделать? Но они сказали, что это наши проблемы Галя Крючкова.

До Мадрида ехать ближе — 600 километров. Но он является очагом распространения инфекции. Ехать туда с с трехмесячным ребенком Галя не хочет.

«Никаких чартерных рейсов, чтобы вывести граждан из точки, они не предприняли, в отличие от S7», — отметила она.

По ее словам, S7 тоже объявила о закрытии рейсов, но решила запустить чартеры, чтобы доставить своих пассажиров домой.

Счет уже идет на часы. В нашей деревне, где живет около пяти тысяч человек, вынесли все магазины, полки пустые. В Мадриде так уже давно, в ресторанах тихо. Очень много русских людей, которые боятся и не знают, что делать. Очень расстраивает такая позиция большой авиакомпании, которая наплевательски отнеслась к своим клиентам и не предложила никаких вариантов Галя Крючкова.

Сейчас Галя ищет другие способы, чтобы вернуться в Россию.

Тем временем пока одни пытаются уехать из болеющей коронавирусом Испании, другие, наоборот, туда едут. СМИ написали, что экс-президент Украины Петр Порошенко улетел в Королевство. А на Украине его ждут на очередной допрос.