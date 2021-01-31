Россиянка с дочерью заразились на Занзибаре смертельной болезнью

Жительница Перми со своей двухлетней дочерью отдыхала на Занзибаре и заразились там смертельной болезнью — африканским трипаносомозом. Это еще называют сонной болезнью. Врачи пока не знают, как их лечить.

На отдых семья прилетела в ноябре 2020 года. Тогда девочку покусали насекомые, среди них была муха цеце. Домой они прилетели 1 января, в тот день у дочки началась лихорадка и температура тела поднялась до 40 градусов, сообщило Ura.ru.

Несколько дней ребенок принимал жаропонижающие. Родители сдали ее анализы в частную лабораторию, где выяснили, что у нее в организме находятся тропические паразиты трипаносомы, которые вызывают сонную болезнь.

Сейчас девочка находится в местной больнице, но врачи не знают, как ее лечить.

«Врачи сказали ждать до понедельника. Надо будет тысячу бумаг написать, чтобы нас в Москву направили, потому что здесь ли лекарств, ни лечения. Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар», — сообщила женщина.

У матери девочки тоже обнаружили паразитов. Она рассказала, что из-за этого меняется походка, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Саму себя она заставляет, а ребенку приходится делать капельницы. В Занзибаре на запрос врачей заявили, что у них нет мух цеце.

Однако в пресс-службе краевого Минздрава подтвердили, что ребенка укусила эта муха. Как освободится место в московской больнице, ее сразу же переведут, а сейчас ее оказывают всю необходимую медицинскую помощь.