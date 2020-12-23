Россиянка раскрыла секрет «беспощадной восточной щедрости»

Отдых в Турции раскрыл для приехавшей к морю россиянки секрет восточной щедрости. Сначала путешественнице вручили подарки «в знак чистейшей дружбы», но потребовали их назад уже на следующее утро.

В 2007 году жительница РФ приехала отдыхать в Мармарис вместе со своей подругой. Воспоминаниями об отпуске она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Случай свел девушек с турком Мустафой. Мужчина, которому было около 50 лет на вид, представился владельцем отеля. Вместе они отдыхали на террасе и прогулялись по территории гостиницы: турок показал ее якобы для сотрудничества — автор материала в беседе упомянула, что работает в туристической сфере. Под конец экскурсии Мустафа осыпал девушку подарками.

«Буквально насильно всучил мне золотую цепочку с подвеской, кожаную куртку с меховым воротником а-ля „меня зовут Анжела“ и огромный мешок халвы с лукумом», — рассказала она.

Турок уверял, что все это «в знак нашей чистейшей дружбы, <…> восточного гостеприимства и прочее». Однако не забыл пригласить россиянку на «деловой ужин» вечером. Девушка сначала отказывалась принимать подарки, но потом забрала пакеты, но встречаться с турком в условленное время не стала.

Утром она проснулась из-за сотрудников отеля: они сообщили, что некий мужчина потребовал вернуть его личные вещи. Сидевший в лобби Мустафа обратился с требованием вернуть все подарки, но предпочел лично с россиянкой не беседовать. Она оставила пакеты у стойки.

«Эксперимент на выявление истинной составляющей бессмысленной и беспощадной восточной щедрости удался. Урок был усвоен», — заключила россиянка.