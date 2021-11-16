Россиянка раскрыла простой способ сэкономить на электричестве

Сэкономить на электроэнергии в России можно, поставив себе небольшую солнечную электростанцию. Так поступила жительница Ижевска Валентина Кривилева. Ее история стала известна в рамках проекта «Новое общество».

Кривилева разводит собак, ее питомник постоянно должен быть обеспечен водой и электричеством. Поэтому она поставила на своем участке небольшую гибридную установку с солнечными панелями, ветрогенератором, аккумуляторами.

Систему задействуют в экстренных ситуациях, когда происходит отключение электричества. Главный плюс собственной электростанции состоит в том, что это дает независимость от внешних факторов и экономит деньги.

Летом жительница Ижевска вообще не пользуется центральным энергоснабжением.

«В летнее время я все поливы осуществляю за счет энергии, выработанной на установке», — сообщила она.

Кривилева живет по такой схеме уже семь лет. По ее словам, с помощью установки можно пользоваться телевизором, интернетом, газовым котлом, скважиной водоснабжения, анаэробным септиком и другими предметами, работающими за счет электричества.