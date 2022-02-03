Россиянка, работающая прислугой в семье миллиардеров, рассказала об интересах богачей

Наличие большого капитала позволяет сконцентрироваться на искусстве, природе и благотворительности. Это главное отличие миллиардеров от других людей. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала уроженка Санкт-Петербурга, работающая стюардессой на частной яхте, принадлежащей очень богатой семье.

Собеседница заявила, что ее работодатели вообще не задумываются о своих деньгах, а полностью сконцентрированы на своих интересах.

«Они много говорят об искусстве, природе, заботятся о животных, ездят в Африку, чтобы помогать бедным детям. Их богатство внутри, а не снаружи», — пояснила девушка.

Стюардесса добавила, что ее профессия ей очень нравится. Она отметила, что получила шанс на общение с очень интересными людьми, а также на длительные путешествия. По ее словам, за несколько лет она увидела 38 стран. Но больше всего ее впечатлили Саудовская Аравия и Бахрейн, где совершенно другая жизнь и культура.