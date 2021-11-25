Россиянка проглотила 3 столовые ложки и переварила одну из них

Жительница Махачкалы в начале ноября пожаловалась врачам на боль в животе. Ее просветили рентгеном и обнаружили в ЖКТ две столовые ложки. Одна из них практически разложилась под действием кислоты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказал хирург Камиль Омаров, женщину решили оперировать после снимка. Обе ложки впились в двенадцатиперстную кишку и вызвали язву, которая и вызвала боль. Врачи с удивлением обнаружили, что одна из них практически переварилась под воздействием соляной кислоты. Во время операции в просвете желудка медики обнаружили еще один сюрприз — на этот раз пластиковую ложку.

Все столовые приборы достали и провели 28-летней женщине терапию по восстановлению желудочно-кишечного тракта.

Ранее врачи Кемеровской детской областной клинической больницы показали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Ее собирали 15 лет. Из детских желудков, кишечника и легких доставали монеты, скрепки, пуговицы и ключи.