Россиянка пожертвовала куклы в храм, но потом нашла их на Avito

Прихожанка челябинского монастыря столкнулась с продажей пожертвованных вещей на интернет-площадке. Ольга рассказала «360», что теперь сомневается, доходят ли вообще одежда и игрушки до нуждающихся.

«Мы в храм ходим давно, больше трех лет. Ребенок каждый год растет и мы жертвуем ее вещи и игрушки в хорошем состоянии в храм. Больше месяца назад мы собрали большую коробку, в том числе игрушки», — рассказала женщина.

Через некоторое время Ольга обнаружила, что весь набор кукол, которые они передали в храм, выложили на Avito. Женщина занимается коллекционированием старых кукол, поэтому часто ищет на портале новые экземпляры.

«Я увидела лот кукол, которых мы отдали в храм, выложенный в продажу. Непонятно, каким образом это получилось», — возмутилась Ольга.

Она попыталась созвониться с продавцом. Выяснилось, что «неблагополучные люди», которые забирают вещи из храма, продали их ей за бутылку.

«Эти игрушки я забрала. Хотелось бы, чтобы они дошли тем детям, которые хотят в них играть. Скорее всего, они пока останутся у нас, мы их приведем в порядок. И потом уже отдадим из рук в руки», — поделилась планами собеседница «360».

Теперь семья будет рассматривать другие варианты передачи вещей. Например, игрушки можно отвозить в деревню. Но тут у девушки возник другой вопрос: «А доходят ли вообще хорошие вещи до детей? Или все это продается».

Очень неприятная ситуация. У нас многие жертвуют. <...> Уже в храм ходить не хочется совсем Ольга.

Ольга призналась, что теперь сомневается в искренности представителей храма. Она пыталась с ними связаться, но ничего прояснить не удалось, так как все это сложно отслеживается. По ее мнению, здесь может быть отработанная схема по продаже пожертвований. Ведь куклы были проданы целым лотом.