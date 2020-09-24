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    24 сентября 2020, 09:12

    Россиянка пожертвовала куклы в храм, но потом нашла их на Avito

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Прихожанка челябинского монастыря столкнулась с продажей пожертвованных вещей на интернет-площадке. Ольга рассказала «360», что теперь сомневается, доходят ли вообще одежда и игрушки до нуждающихся.

    «Мы в храм ходим давно, больше трех лет. Ребенок каждый год растет и мы жертвуем ее вещи и игрушки в хорошем состоянии в храм. Больше месяца назад мы собрали большую коробку, в том числе игрушки», — рассказала женщина.

    Через некоторое время Ольга обнаружила, что весь набор кукол, которые они передали в храм, выложили на Avito. Женщина занимается коллекционированием старых кукол, поэтому часто ищет на портале новые экземпляры.

    «Я увидела лот кукол, которых мы отдали в храм, выложенный в продажу. Непонятно, каким образом это получилось», — возмутилась Ольга.

    Она попыталась созвониться с продавцом. Выяснилось, что «неблагополучные люди», которые забирают вещи из храма, продали их ей за бутылку.

    «Эти игрушки я забрала. Хотелось бы, чтобы они дошли тем детям, которые хотят в них играть. Скорее всего, они пока останутся у нас, мы их приведем в порядок. И потом уже отдадим из рук в руки», — поделилась планами собеседница «360».

    Теперь семья будет рассматривать другие варианты передачи вещей. Например, игрушки можно отвозить в деревню. Но тут у девушки возник другой вопрос: «А доходят ли вообще хорошие вещи до детей? Или все это продается».

    Очень неприятная ситуация. У нас многие жертвуют. <...> Уже в храм ходить не хочется совсем

    Ольга.

    Ольга призналась, что теперь сомневается в искренности представителей храма. Она пыталась с ними связаться, но ничего прояснить не удалось, так как все это сложно отслеживается. По ее мнению, здесь может быть отработанная схема по продаже пожертвований. Ведь куклы были проданы целым лотом.

    Новости SMI.FM