Россиянка пожаловалась на изуродовавших ее лицо пластических хирургов

Пластические операции не всегда делают лицо красивее. В этом на своем опыте убедилась жительница Сочи Юлия, которая доверилась двум врачам. После хирургического вмешательства у бывшей победительницы конкурса красоты перестали закрываться глаза из-за появившихся рубцов, прекратила работать половина мышц на лице.

В беседе с «360» Юлия рассказала, что сделала операцию в декабре 2020 года. Осложнения у нее появились сразу же. О том, что с моделью произошло что-то серьезное, можно отследить по ее аккаунту в Instagram. Разница между последними снимками составляет почти год, который сама Юлия охарактеризовала как «самый страшный и тяжелый».

«У меня не закрываются глаза, из-за рубцов не работает половина мышц лица, произошла сильнейшая скелетизация лица. Меня спасает от испуганных взглядов людей только маска», — говорится в ее сообщении.

Она отметила, что обращалась в две клиники. Одна располагается в Сочи, а вторая — в Краснодаре, куда она отправилась для проведения операции.

«Не знаю, по какой причине меня оперировали двое. В моем случае поговорка „одна голова хорошо, а две лучше“ сработала ровно наоборот», — отметила девушка.

После неудачной операции она прошла длительный курс реабилитации за свои деньги. По ее словам, ни один из хирургов не принес ей извинений.

«Клиника объявилась только однажды, созвали консилиум, на котором они объявили мне „диагноз“, из-за которого все и произошло. И все торопились подсунуть мне побольше бумажек для подписи», — добавила пострадавшая.

По словам Юлии, ей удалось найти хирурга, который спас ее глаза от некроза, а новый косметолог помог оживить ткани лица.

«Сегодня я сделала первую сложную операцию по реконструкции. Надеюсь, скоро у меня получится снова улыбнуться», — отметила Юлия.

Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее все это время.