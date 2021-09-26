Россиянка пожаловалась на полное отсутствие охраны в казанской школе. Видео

Жительница Казани рассказала о полном отсутствии охраны в одной из школ города. Она сняла доказательства на видео, которое опубликовала в социальных сетях.

По словам женщины, на видео попала казанская гимназия № 8. Видео сняла мама одного из учеников. Она подчеркнула, что на входе нет никаких ЧОПов, а сотрудница охраны, которая должна следить за безопасностью детей и не пускать в школу посторонних, просто взяла и ушла на улицу. В кадр попали будка и комната охраны — видно, что там никого нет.

«Все открыто — заходи, кто хочет. Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может кто хочет», — сказала автор видео.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. На учебное заведение напал 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, еще более 20 пострадали.