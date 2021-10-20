Россиянка пожаловалась на главный недостаток отдыха в люксовом отеле на Мальдивах

Отдых на Мальдивах считается райским, но, как оказалось, и там есть недостатки. Об одном таком рассказала россиянка, которая отдала с мужем за курорт 380 тысяч рублей за восемь дней.

Цена девушку не удивила, а вот кусачие насекомые — очень. Они беспокоили пару весь отдых. При этом девушка подчеркнула, что против них ничего не действовало, даже специальный фумигатор.

Все остальное девушке очень понравилось, как и ее мужу. Особенно она отметила индивидуальный трансфер из аэропорта и сервис в отеле. Ее слова привел сайт «Тонкости туризма».

«Это реально как в кино! Я не заметила, как пролетело время!» — сказала девушка.

Она также была в восторге от номеров, где все было продумано до мелочей. Гости могли воспользоваться полотенцами, тапочками, халатами, феном и косметикой дорого итальянского бренда. Также для пары были доступны спасательные жилеты, дождевики, зонты и весы.

Ранее опрос сервиса OneTwoTrip показал, куда россияне предпочли бы отправиться, имея творческий отпуск. Оказалось, что 55% опрошенных мечтают провести это время среди природы.