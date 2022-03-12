Россиянка пожаловалась, что блогерша из США отправила ее деньги на поддержку Украины. Но здесь ничего не сделать

Живущая в Америке блогер Алена Америка получила 152 тысячи рублей от компании за рекламу, а после заявила, что рекламу не сделает, и отдала деньги на поддержку украинской армии. Об этом «360» рассказала представитель обманутой компании — эксперт по недвижимости АН «Семья», инвестор Александра Мосейкина. Она заявила о готовности подать на блогера иск в суд.

«У нее активная и платежеспособная российская аудитория. К ней идут русские. Очень любят ее читать, уважают как сильную личность и интересного человека. И около шести лет она работает в Instagram и пишет на русском языке», — рассказали в компании.

У блогера более 730 тысяч подписчиков в Instagram.

Адвокат Павел Березин отметил, что у ситуации «нет правового выхода» и обстоятельства здесь не позволяют «продуктивно помочь».

«Первым обстоятельством, влияющим на оказание помощи, является тот факт, что все отношения были в электронном виде. То есть было общение, были переводы, но не было заключено никакого договора. Механизм возврата денежных средств у стороны договора прописан в любом законодательстве, применяющем гражданско-правовые основы. Поэтому с точки зрения гражданского права, на мой чисто субъективный взгляд, что-либо сделать невозможно», — пояснил адвокат.

Он предположил, что теоретически можно попытаться получить решение суда и исполнительный лист, но исполнить производство не выйдет, потому что «лицо, с которого должно быть проводиться взыскание, находится за пределами РФ, „в недружественный стране“».

Березин предположил, что в полиции примут заявление, но в возбуждении уголовного дела наверняка откажут, так как не захотят «вешать на себя очередное нераскрытое дело».

Единственным выходом из ситуации Павел Березин назвал «всеобщее порицание».

«По сути, это механизм передачи информации в кругу блогеров через какие-либо профессиональные сайты с возможностью использования особенных механизмов и ресурсов», — уточнил он.