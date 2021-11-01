Россиянка потеряла связь с сыном в Праге после нападения полиции

Жительница России рассказала, что потеряла связь с сыном, проживающим в Праге. Незадолго перед этим его, предположительно, избили полицейские. Женщина сообщила об этом РЕН ТВ.

Россиянка уверена, что ее сын подвергся избиению из-за нетерпимости к русским в Чехии. По словам женщины, парень получает там образование и недавно перебрался из Брно в Прагу. Сейчас у него промежуточная сессия.

Когда дома у него перестал работать Wi-Fi, он решил отправиться в кафе, чтобы заняться учебой. Заказал кофе, для того чтобы занять столик. Но сотруднице заведения не понравилось, что он больше ничего не покупал. Она предупредила его, что если он больше ничего не будет заказывать, то ему нужно уйти.

Молодой человек пообещал, что заплатит чуть позже. Но в это время в кафе уже вызвали полицию. По словам его матери, когда прибывший на место страж порядка понял, что парень — русский, то сразу стал проявлять к нему агрессию.

«Когда он достал загранпаспорт, а у него же там написано, что он русский, он говорит: „Сейчас ты вылетишь отсюда“», — сообщила женщина.

После этого юношу якобы избили. Парень написал жалобу местному омбудсмену. Но через несколько дней студента встретили неизвестные люди и начали ему угрожать. И вот уже три дня, как мать не может с ним связаться.

Мать пропавшего сообщила, что обратилась за помощью к российским дипломатам.

Новое правительство Чехии ранее заявило о намерениях пересмотреть отношения с РФ.