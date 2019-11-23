Россиянка, посадившая за руль шестилетнего сына, призвала пересмотреть законы для водителей

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая за руль шестилетнего сына, заявила, что этим хотела привлечь внимание к слишком маленьким штрафам за нарушение ПДД.

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Об этом она рассказала НТВ. Многодетная мать подчеркнула, что дети часто ездят за рулем.

«Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает закон», — заявила Алтынбаева.

Многодетная мать заявила, что только поэтому опубликовала видео под названием «Счастливый сынок». После того, как ролик вызвал резонанс в соцсетях, она заявила, что никто не вправе ее судить. Женщина подчеркнула, что будет жить как хочет.

В разговоре с «360» она заявила, что ей «до фени», и она и дальше будет ездить. После того, как Алтынбаеву оштрафовали за нарушение ПДД и СК завел уголовные дела, она заявила, что ей «все равно».