Россиянка попала под уголовное дело из-за попытки суицида влюбленной дочери | 360°

Эксклюзив 14 сентября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянка попала под уголовное дело из-за попытки суицида влюбленной дочери Мать из Владимирской области рассказала о появлении ролика с попыткой суицида дочери РИА «Новости»

Читать 360tv в

В социальных сетях разошелся ролик, в котором многодетная мать требует от дочери лезть в петлю за виртуальный роман с украинским парнем. Главную героиню зовут Кристина, и в беседе с «360» она рассказал все подробности случившегося.

Четыре месяца назад 16-летняя дочь Кристины начала общаться с молодым человеком из Одессы. Мать на это смотрела сквозь пальцы и убеждала влюбленных, что те еще могут встретиться в скором времени. Но когда юноша начал присылать девушке откровенные фотографии, женщине это не очень понравилось. До пика ситуация дошла, когда парень попросил 16-летнюю дочь Кристины приехать к нему на Украину.

Реклама

«Представляете, 16-летний ребенок мне заявляет, мол, ты мне напиши согласие, чтобы я выехала на Украину. Я говорю, какая Украина на данный момент, ты же видишь, что там происходит? Я не смогу тебе там ничем помочь», — поделилась женщина.

Реклама

Когда молодой человек узнал, что невеста к нему не приедет, отношения у них начали охлаждаться. Судя по скринам переписки (есть в распоряжении «360») он утверждал, что не видит дальнейшей жизни без любимой и готов чуть ли не покончиться с собой.

В тот вечер, когда появилось видео, девочка была пьяна. Она пришла домой с порезами на руках и объявила матери, что сделала это ради любимого. Школьница распсиховалась и выбежала на улицу, где схватила веревку и начала угрожать суицидом.

«Я начала снимать это на видео и сказала: "Давай я тебе помогу, раз уж вы с женихом вместе собрались на тот свет"», — поделилась Кристина.

Она отметила, что до сих пор корит себя за тот срыв. По словам женщины, видео она стала снимать, чтобы показать дочери утром, как она себя ведет под воздействием спиртного. Но девушка опередила мать и отправила ролик своему жениху, который и выложил кадры в социальные сети.

Против Кристины завели уголовное дело за ненадлежащее воспитание детей. Старшую дочь отправили в реабилитационный центр, среднего ребенка забрали органы опеки. С матерью оставили только самого маленького ребенка. У женщины изъяли ноутбук и мобильный телефон. Что сейчас происходит с ее остальными детьми, Кристина не знает, но не исключает, что старшая дочь продолжает общение с парнем из Одессы.

0 0 0 0 0 0