Россиянка подогрела 65 тысяч в микроволновке. Пожалуй, это самая дорогая дезинфекция

Жительница России лишилась 65 тысяч рублей после того, как решила продезинфицировать их в микроволновке. В соцсети попали снимки подогретых пятитысячных купюр.

«Так вот, как она сказала, „я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке“», — написал автор поста prosto.robski в Instagram.

Сейчас пост уже удален, но фотография прожженных купюр быстро разлетелась по интернету.

Обеззаразить деньги девушка решила, видимо, после рекомендаций Роспотребнадзора. Ведомство объявило наличные — одним из источников коронавируса, ведь вирус может храниться на бумаге около трех дней.

Роспотребнадзор хотел побудить людей больше пользоваться безналичной оплатой, но в ведомстве, скорее всего, не ожидали, что кто-то захочет избавиться от вируса на деньгах в домашних условиях.

На самом деле, чтобы не подцепить коронавирус от денег, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а вслед за ней и Роспотребнадзор просто призывали чаще мыть руки.