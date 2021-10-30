Россиянка переехала в квартиру после 36 лет в бочке и неожиданно узнала о новых родственниках

Омичка Светлана Чернова переехала в квартиру после 36 лет жизни в железной цистерне — деньги на нормальное жилье ей помогли собрать блогеры и волонтеры. Сразу после этого у нее объявились родственники, о которых женщина даже не слышала.

Как сообщил сайт NGS55.ru, Черновой сейчас предлагают принять участие в различных шоу на федеральных телеканалах, однако она не спешит на съемки — публичность ей в тягость.

«Звонят, поздравляют: „К нам приедешь?“ Я говорю: „Посмотрю“. У них там, на телевидении разведка работает. Таких нашли родственников, кого я даже знать не знала», — приводит сайт слова Черновой. Женщина добавила, что на шоу она не идет, потому что не хочет «позориться и краснеть», а новоиспеченным родственникам не доверяет.

Светлана Чернова жила в металлической цистерне с 1986 года, куда переехала по совету профсоюзов завода, на котором когда-то работала. В комитете ее уверили, что так она обратит на себя внимание и ей быстрее дадут квартиру. Чуда не произошло: бочка без электричества, воды и отопления стала ее домом на долгих 35 лет. В этом году ее история попала в интернет и вызвала большой резонанс. Блогеры и неравнодушные люди решили помочь Черновой и насобирали ей на новое жилье.