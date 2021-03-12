Россиянка отсудила 100 тысяч у магазина за скользкое крыльцо

Жительница Каменска-Уральского Свердловской области накануне 2019 года упала на скользком крыльце магазина «Пятерочка». У нее был диагностирован закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени и подвывих стопы. Она решила обратиться в суд и получить компенсацию морального вреда размером в один миллион рублей.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского суда порталу e1.ru, Татьяна обвинили ответчика, ООО «Агроторг», в том, что он не обеспечивает безопасность покупателей. Суд частично удовлетворил ее требования определив, что ответчик должен выплатить женщине 100 тысяч рублей плюс расходы на адвоката и госпошлину.

Компания размер взысканной суммы посчитала завышенным, так как потерпевшая не предоставила достаточно доказательств, что она упала именно на крыльце «Пятерочки» и оно было скользким. Однако судебная коллеги оставила решение суда без изменений.

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