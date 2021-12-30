Россиянка опровергла слухи о жадности американцев

Россиянка Александра Белякова переехала в США из Рыбинска в прошлом году. По словам девушки, слухи о том, что американцы занимаются бесконечным потреблением и часто бывают жадными, ошибочны. Об этом она рассказала сайту NEWS.ru.

Блогер отметила, что в России «существует глубокое непонимание того, как американцы так просто тратят деньги, из-за чего их часто можно посчитать жадными или мелочными». Для жителей США деньги являются благом, к которому они относятся бережливо и не смотрят, как на сиюминутную выгоду.

В их стране, по словам россиянки, с рождения прививают уважение, учат финансовой грамотности и инвестированию, учат, как правильно распоряжаться заработком. Американцы не ждут от кого-то помощи, там каждый самостоятельно думает о своей жизни — вкладываться ли в медицинскую страховку, откладывать ли часть зарплаты на старость или нет.

«Почти все американцы вкладывают деньги в ценные бумаги как внутри США, так и на зарубежных рынках, поэтому их благосостояние зависит не только от состояния экономики США. Они не ждут помощи от государства, а налаживают свою жизнь самостоятельно. В отличие от американцев, россияне почему-то чаще инвестируют в банковские счета или недвижимость, хотя нет никаких ограничений. Но уже сейчас в РФ появляются тенденции в инвестировании, поэтому в этом вопросе мы начинаем догонять США», — резюмировала блогер.