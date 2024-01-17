Общество 17 января 2024, 03:21 Россиянка объявила о продаже кота-романтика за миллиард рублей Жительница ХМАО выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей РИА «Новости»

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Жительница Ханты-Мансийского округа выставила на продажу кота-романтика за миллиард рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Кот-романтик. Порода: шотландская», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

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Животное имеет дымчато-серый окрас с узором в виде полосок. Пока неизвестно, почему женщина решила продать кота. Объявление все еще актуально.

Прошлой осенью таможенники аэропорта Домодедово предотвратили незаконную перевозку редкого кота. Гражданин США пытался по фальшивым документам вывезти из России трехмесячного кота породы сервал. По документам редкий детеныш проходил как обычная домашняя кошка породы египетская мау. Таможенники показали кота экспертам. Последние установили, что он принадлежит к редкой породе, охраняемой Конвенцией СИТЕС и занесенной в международную Красную книгу.