Общество 07 января 2024, 19:25 Россиянка нашла в продуктах из магазина посвященное Бандере стихотворение Петербурженка купила в магазине продукты со стихом, прославляющим Остапа Бандеру РИА «Новости»

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Жительница Петербурга обнаружила в купленных продуктах салфетку с необычной записью. Это было стихотворение, прославляющее идеолога украинского национализма Степана Бандеру, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, женщина купила продукты в одном из городских гипермаркетов и, придя домой, нашла в пакете салфетку со стихами, воспевающими Бандеру и украинских боевиков. В заключительной части послания неизвестный поздравлял с наступившим Новым годом.

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Петербурженка сообщила о своей находке в службу безопасности гипермаркета. Сотрудники полиции изъяли салфетку, сейчас рассматривается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела.

Ранее жители Нижнего Новгорода заметили лозунг украинских националистов, который транслировала новогодняя гирлянда с бегущей строкой на балконе одного из многоэтажных домов. Горожанин не смог объяснить полицейским появление надписи.