Россиянка нашла почти 1 млн рублей в туалете самолета

Пассажирка лайнера, который летел из Томска в Москву, нашла в туалете кучу денег. В свертке были 10 тысяч долларов и пять тысяч евро. Это почти миллион рублей. Деньги она хотела умыкнуть, но из-за уголовного дела находку пришлось вернуть хозяевам.

Как сообщил сайт FlashSiberia со ссылкой на замначальника Томского линейного отдела МВД России Вячеслава Трефилова, пакет с иностранной валютой в туалете лайнера оставили забывчивые пассажиры, которые летели из Томска в Германию с пересадкой в Москве.

«Они летели на свадьбу и оставили пакет в туалете», — приводит сайт слова Трефилова. Собеседник также отметил, что женщина, которая нашла деньги, сначала хотела оставить круглую сумму себе, но против нее возбудили уголовное дело. Доллары и евро пришлось вернуть.

Летом 2019 года суд постановил выплатить два миллиона рублей за потерянный клад жителю Курска Александру Снегиреву. Мужчина обнаружил схрон со старинными золотыми монетами под деревянным полом своего дома. Он передал клад, как положено, государству, однако в Госхран России в Москву вместо монет привезли ящики с гаечными ключами и степлером.