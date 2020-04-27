Россиянка нарушила самоизоляцию и укусила полицейского

Полицейские сделали замечание двум женщинам, которые нарушали самоизоляцию в Чебоксарах. Жительницы начали скандалить после слов правоохранителей, а затем одна из них укусила участкового.

«В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции УМВД России по Чебоксарам, в результате чего полицейскому были причинены телесные повреждения в виде ссадин», — сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

Конфликт между полицейскими и местными жительницами произошел в парке. Правоохранитель сделал замечание о нарушении режима самоизоляции. После этого женщина начала сыпать оскорблениями.

«Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по статье „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“ и по статье „Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти“», — отмечается в сообщении.

Все материалы полицейские отправили в СУ СК России по Чувашии для принятия решения. Это уже не первый случай нападения на правоохранителей нарушившими самоизоляцию. В Москве мужчина ударил патрульного, который пытался отвезти его в отделение. Теперь жителю столицы грозит до пяти лет тюрьмы.