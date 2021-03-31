Россиянка начала эксперимент по обмену скрепки на квартиру

Девушка из Кургана начала эксперимент, в рамках которого за несколько циклов обмена собирается получить квартиру за скрепку, написал сайт URA.ru.

«Я решила провести такой эксперимент в курганских реалиях. Первой вещью стала красная скрепка, ее мне удалось обменять на ручку, ручку на „Скрепыши“ (игрушки — прим. ред.), а их на полноразмерные наушники. Сейчас ищу желающих получить наушники в обмен на что-нибудь», — рассказала россиянка.

Она отметила, что планирует каждый раз обменивать одни вещи на другие, более ценные. В результате молодая женщина хочет получить квартиру в любом городе СНГ. Недвижимость она планирует продать, а вырученные деньги вложить в хорошее дело. Жительница Кургана желает помочь людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.