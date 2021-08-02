Россиянка избила слабослышащего таксиста из-за 24 рублей. Видео

Таксисту с нарушением слуха в Энгельсе досталось от пассажирки. Женщина накинулась на водителя за просьбу доплатить за поездку 24 рубля. Цена выросла из-за количества севших в машину людей.

Неприятную историю таксист снял на видео и опубликовал в своем Instagram. Молодой человек уточнил, что он слабослышащий инвалид.

Ехать должны были трое взрослых и двое детей. Водитель предупредил о необходимости заплатить вместо 156 рублей 180. Одна из пассажирок возмутилась и потребовала выполнить заказ по заявленной изначально цене.

«Женщина мне грубила, начала бить меня по голове и ногами», — рассказал таксист.

В кадр попал другой пассажир, который попытался успокоить агрессивную женщину и вывести ее из салона. Та несколько раз кидалась на водителя.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после публикации видео, где пассажирка бьет таксиста.

«Предстоит установить участников конфликта и опросить их по обстоятельствам произошедшего. По ее результатам <…> действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на предмет наличия состава преступления либо административного правонарушения», — пояснили в пресс-службе надзорного органа.