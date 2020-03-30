Россиянка хотела продезинфицировать деньги в микроволновке и сожгла их

Испробовать необычный способ «обеззараживания» купюр женщину подтолкнули новости о распространении коронавируса в мире. Она положила 13 пятитысячных купюр в микроволновку и нажала на кнопку. В результате купюры «подгорели».

Фотография последствий, по данным издания, была размещена в Instagram у пользователя с ником prosto.robski. Однако позже снимок удалили.

По словам пользователя, «дезинфекторша» заявила, что «уже так делала», просто в этот раз «передержала» деньги. Ее собственная мера по борьбе с распространением коронавируса очень проста — она нагревает купюры, чтобы вирусы, которые могли быть на них, погибли под воздействием высокой температуры.

Однако в этот раз что-то пошло не так — металлизированная полоска на купюрах вспыхнула под воздействием электромагнитного излучения в микроволновке.

Ранее россиянам посоветовали меньше смотреть новости и чаще делать зарядку во время самоизоляции. Мониторинг соцсетей и чтение новостей о коронавирусе может повысить тревогу. Чтобы меньше переживать, нужно ограничить поток новостей в жизни и заняться спортом.