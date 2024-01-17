Общество 17 января 2024, 08:26 Россиянка держала в однокомнатной квартире больше полусотни кошек Жительница Новосибирска держала 66 кошек в однокомнатной квартире РИА «Новости»

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Более полусотни кошек развела жительница Новосибирска в однокомнатной квартире. Об этом сообщило издание «Прецедент».

По информации источника, женщина приютила 66 питомцев на 37 квадратных метров. Точное число животных подсчитал участковый полицейский во время визита в квартиру. При этом по закону на 12 «квадратах» можно содержать не более трех животных. Теперь хозяйке грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Очевидцы рассказали, что одна из кошек прыгнула на участкового с холодильника. Причиной проверки стали жалобы соседей на дурной запах в подъезде. Жильцы также подавали заявления в управление ветеринарии, Роспотребнадзор и ТСЖ.

Экспертиза зафиксировала почти двукратное превышение концентрации аммиака в общедомовом пространстве. Жильцы обращались с иском в суд, однако успеха не добились.

Ранее стало известно о жительнице Москвы, которая содержала в квартире 70 кошек.