Россиянину пришлось год возвращать деньги, списанные за чужие долги

В Свердловской области от мужчины стали требовать выплатить долг его полного тезки. Суд не проверил данные, приставы продолжали списывать деньги, а весь процесс тянулся больше года.

Задолженность решил взыскать арбитражный суд Екатеринбурга, сообщил портал E1. Имя и фамилия у двух мужчин полностью совпадали. Отличия были только в прописке и ИНН.

«Суд это почему-то не проверил», — рассказал юрист Дамир Садритдинов.

Мужчина подал жалобу, а судебное решение быстро отменили. Однако вернуть деньги оказалось не так-то просто: закрывать производство долго не хотели в ФССП. В итоге пострадавшему пришлось с ними судиться.

Заседание откладывали пять раз из-за неявки пристава. На шестой мужчина добился признания его действий незаконными.

В 2020 году приставы взыскали с невыездных россиян более 46 миллиардов рублей долгов. Обычно временное ограничение на выезд из страны накладывают на неплательщиков алиментов, должников по кредитам и услугам ЖКХ. За прошлый год было вынесено свыше девяти миллионов таких постановлений.